США наразі не бачать ознак переміщення ядерної зброї РФ в Білорусь

Сполучені Штати не бачили жодних ознак переміщення Росією ядерної зброї в сусідню Білорусь чи в будь-яке інше місце.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі в неділю в ефірі телеканалу CBS, повідомляє "Європейська правда".

Президент РФ Володимир Путін оголосив під час телеінтерв'ю 25 березня, що Москва та Мінськ досягли домовленості про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

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"Ми не бачили жодних ознак того, що він (президент Росії, – ред.) виконав цю обіцянку або переміщував ядерну зброю", – зауважив Кірбі.

За його словами, США також не бачили жодних ознак того, що Путін має будь-який намір застосувати ядерну зброю проти України.

Кірбі підкреслив, що наразі ніщо не змусило США змінити свою власну позицію щодо ядерного стримування.

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"Зважаючи на риторику, яка лунає з Москви, і на риторику, яка лунає з початку війни, ми не бачимо нічого такого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію щодо стримування", – сказав речник.

Північноатлантичний альянс в неділю розкритикував небезпечну та безвідповідальну ядерну риторику Росії, додавши, що стежить за ситуацією.

МЗС України в неділю закликало негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН на тлі коментарів Путіна.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про готовність Євросоюзу відповісти на дії Росії та Білорусі подальшими санкціями.