Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США пока не видят признаков перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 08:38
США пока не видят признаков перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь
Джон Кирби. Фото Getty Images

Соединенные Штаты не видели никаких признаков перемещения Россией ядерного оружия в соседнюю Беларусь или в любое другое место.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в воскресенье в эфире телеканала CBS, сообщает "Европейская правда".

Президент РФ Владимир Путин объявил во время телеинтервью 25 марта, что Москва и Минск достигли договоренности о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

"Мы не видели никаких признаков того, что он (президент России, – ред.) выполнил это обещание или перемещал ядерное оружие", – отметил Кирби.

По его словам, США также не видели никаких признаков того, что Путин имеет какое-либо намерение применить ядерное оружие против Украины. 

Кирби подчеркнул, что пока ничто не заставило США изменить свою собственную позицию относительно ядерного сдерживания.

"Учитывая риторику, которая звучит из Москвы, и риторику, которая звучит с начала войны, мы не видим ничего такого, что заставило бы нас изменить нашу стратегическую позицию по сдерживанию", – сказал спикер.

ВИДЕО ДНЯ

Североатлантический альянс в воскресенье раскритиковал опасную и безответственную ядерную риторику России, добавив, что следит за ситуацией.

МИД Украины в воскресенье призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН на фоне комментариев Путина.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза ответить на действия России и Беларуси дальнейшими санкциями.

Темы: СШАРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году

Депутат горсовета: Во Львове взорвалась граната, погиб человек

В Минобороны отчитались о выборах в антикоррупционный совет: назвали 15 кандидатов

Reuters: США готовят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд

Китай, возможно, единственный способен повлиять на ход войны в Украине – Елисейский дворец

Зеленский: трибунал по России хотим создать через резолюцию ООН

Все новости...
США
В Молдове пройдут военные учения с участием США и Британии
Обанкротившийся SVB продали другому крупному американскому банку
Трамп пообещал завершить войну в Украине за 24 часа
Последние новости
08:42
Пять стран ЕС призывают Брюссель купить у них накопившееся украинское зерно
08:27
В последний день марта были ликвидированы более 600 российских оккупантов
07:50
Президент Еврокомиссии претендует на должность генсека НАТО – СМИ
07:05
На Луганщине российских вояк расквартировывают в отобранные дома – штаб
06:20
Защитники сбили 6 вражеских "Шахедов" и отбили 70 атак противника – сводка
05:30
США призывают покинуть Россию всех американцев, даже журналистов
04:34
Низкие темпы паспортизации на ВОТ мешают захватчикам готовить псевдовыборы – сопротивление
03:35
Путин прилагает усилия, чтобы формировать антизападную коалицию в ООН – ISW
02:30
Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году
01:34
Враг бил по Сумщине и сбрасывал мины, есть раненый
Все новости...