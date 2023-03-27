США пока не видят признаков перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь

Соединенные Штаты не видели никаких признаков перемещения Россией ядерного оружия в соседнюю Беларусь или в любое другое место.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в воскресенье в эфире телеканала CBS, сообщает "Европейская правда".

Президент РФ Владимир Путин объявил во время телеинтервью 25 марта, что Москва и Минск достигли договоренности о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

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"Мы не видели никаких признаков того, что он (президент России, – ред.) выполнил это обещание или перемещал ядерное оружие", – отметил Кирби.

По его словам, США также не видели никаких признаков того, что Путин имеет какое-либо намерение применить ядерное оружие против Украины.

Кирби подчеркнул, что пока ничто не заставило США изменить свою собственную позицию относительно ядерного сдерживания.

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"Учитывая риторику, которая звучит из Москвы, и риторику, которая звучит с начала войны, мы не видим ничего такого, что заставило бы нас изменить нашу стратегическую позицию по сдерживанию", – сказал спикер.

Североатлантический альянс в воскресенье раскритиковал опасную и безответственную ядерную риторику России, добавив, что следит за ситуацией.

МИД Украины в воскресенье призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН на фоне комментариев Путина.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза ответить на действия России и Беларуси дальнейшими санкциями.