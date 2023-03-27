Росіяни гатили по Авдіївці, Красногорівці та Курахововому: зруйновані будівлі, є загиблий

Росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область, у результаті ударів одна людина загинула, дві дістали поранення та зруйновані низка будівель.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "На Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці – пошкоджені готель та будівля суду. Впродовж дня 6 разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді – без жертв.

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Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 2".

фото з Telegram Кириленка

Деталі: Голова ОВА зазначив, що на Горлівському напрямку росіяни обстрілювали Часовоярську громаду та села Соледарської громади: Васюківку, Роздолівку, Оріхово-Василівку та Міньківку. Інформація про постраждалих не надходила.

фото з Telegram Кириленка

На Лисичанському напрямку зруйновано 3 та пошкоджено 6 будинків у Званівці, ще 4 будинки пошкоджено у Переїзному, також пошкоджені приватні будинки у Сіверську.