Россияне били по Авдеевке, Красногоровке и Курахово: разрушены здания, есть погибший

Россияне продолжают обстреливать Донецкую область, в результате ударов один человек погиб, два получили ранения и разрушены ряд зданий.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "На Донецком направлении накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке – повреждены отель и здание суда. В течение дня 6 раз были обстреляны окрестности Курахово, громко было в Очеретинской общине – без жертв.

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Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 2".

фото Из Telegram КириленкО

Детали: Глава ОВА отметил, что на Горловском направлении россияне обстреливали Часовоярскую общину и села Соледарской общины: Васюковку, Раздоловку, Орехово-Васильевку и Миньковку. Информация о пострадавших не поступала.

фото Из Telegram КириленкО

На Лисичанском направлении разрушено 3 и повреждено 6 домов в Звановке, еще 4 дома повреждены в Переездном, также повреждены частные дома в Северске.