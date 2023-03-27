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Розвідка Британії: Надводні безпілотники несуть загрозу для Чорноморського флоту РФ

Понеділок, 27 березня 2023, 09:41
Розвідка Британії: Надводні безпілотники несуть загрозу для Чорноморського флоту РФ
Морський надводний дрон-камікадзе. Фото defence-ua.com

Британська розвідка стверджує, що загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 27 березня.

Як зазначено, 22 березня щонайменше три безпілотні надводні апарати та повітряний безпілотник намагалися завдати удару по російській військово-морській базі в Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

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За повідомленнями з відкритих джерел, один надводний безпілотник зупинився через оборонні бонові загородження. Ще два знищили у бухті. Російські чиновники заявили, що жодне російське судно не постраждало.

У відомстві нагадали, що попередній напад надводних безпілотників на Севастополь відбувся 29 жовтня 2022 року. Тоді, за повідомленнями, безпілотники пошкодили тральщик "Іван Голубець" і фрегат "Адмірал Макаров".

Незважаючи на те, що нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди жодним військовим об'єктам, загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії, оцінили у британському відомстві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у минулому надводні дрони входили до військової допомоги, яку Україні передала Німеччина.

Теми: РосіяЧорне моребезпілотники
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