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Разведка Британии: Надводные беспилотники несут угрозу для Черноморского флота РФ

Понедельник, 27 марта 2023, 09:41
Разведка Британии: Надводные беспилотники несут угрозу для Черноморского флота РФ
Морской надводный дрон-камикадзе. Фото defence-ua.com

Британская разведка утверждает, что угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 27 марта.

Как указано, 22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных аппарата и воздушный беспилотник пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

По сообщениям из открытых источников, один надводный беспилотник остановился из-за оборонительных боновых заграждений. Еще два уничтожили в бухте. Российские чиновники заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

В ведомстве напомнили, что предыдущее нападение надводных беспилотников на Севастополь состоялось 29 октября 2022 года. Тогда, по сообщениям, беспилотники повредили тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли ущерб никаким военным объектам, угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России, оценили в британском ведомстве.

Напомним, в прошлом надводные дроны входили в военную помощь, которую Украине передала Германия.

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Темы: РосcияЧерное моребеспилотники
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