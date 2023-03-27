Разведка Британии: Надводные беспилотники несут угрозу для Черноморского флота РФ

Британская разведка утверждает, что угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 27 марта.

Как указано, 22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных аппарата и воздушный беспилотник пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

По сообщениям из открытых источников, один надводный беспилотник остановился из-за оборонительных боновых заграждений. Еще два уничтожили в бухте. Российские чиновники заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

В ведомстве напомнили, что предыдущее нападение надводных беспилотников на Севастополь состоялось 29 октября 2022 года. Тогда, по сообщениям, беспилотники повредили тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли ущерб никаким военным объектам, угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России, оценили в британском ведомстве.

Напомним, в прошлом надводные дроны входили в военную помощь, которую Украине передала Германия.