СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, у складі якої – експомічник нардепа

Служба безпеки України повідомляє про нейтралізацію контррозвідкою агентурної мережі ФСБ РФ, яка коригувала вогонь по позиціях ЗСУ у Донецькій та Харківській областях.

Джерело: СБУ, Донецька обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними спецслужби, до складу групи входило восьмеро місцевих жителів.

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Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі.

Ще четверо – перебувають на території країни-агресора. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Повідомляється, що один з них використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста.

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За даними джерела УП, йдеться про громадянина на ім'я Олександр Добродомов, помічник-консультант народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ ексмера Дружківки Валерія Гнатенка. У разі окупації регіону Добродомов пропонував себе на посаду "радника мера".

За словами співрозмовника УП, чоловіка завербував консул РФ у Харкові, ще у 2014 році. Він сповідував проросійські погляди, але активно безпосередньо працювати на спецслужби почав у лютому 2022 року.

За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. Інших учасників групи агресор залучив до негласної співпраці дистанційно або під час поїздок фігурантів до РФ. Кожному з них було присвоєно псевдонім та відпрацьовано конспіративну легенду.

Після 24 лютого 2022 року ФСБ "активувала" свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Прихильники "руского міра" збирали інформацію про місця дислокації військової техніки, блокпостів та вогневих позицій ЗСУ, а після "прильотів" підтверджували дані та надсилали фото і відео, зазначають у прокуратурі.

Зокрема, у текстових повідомленнях та скріншотах "Google maps" містились координати місцезнаходжень танків, окопів, постів, доріг, рух броньованих машин та дальнобойної зброї у містах Дружківка, Краматорськ й Костянтинівка Донецької області, а також у м. Харкові та Богодухівському районі.

У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ.

За свою роботу на окупантів вони отримували грошову винагороду в рублях.

При обшуках за адресами проживання фігурантів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з ворогом. Також у їхніх помешканнях виявлено російську символіку та прокремлівську літературу, повідомляє СБУ.

Крім того, за координатами, виявленими у ході слідчих дій, контррозвідники виявили ворожий схрон зі зброєю, яку окупанти залишили під час втечі від контрнаступу Сил оборони на Харківщині.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

Оновлено: Після публікації новини з редакцією УП зв'язалася пресслужба депутатської групи "Відновлення України", в складі якої перебуває Гнатенко, та надала скрін документа, згідно з яким Добродомов є колишнім помічником нардепа. Згідно з цим розпорядженням Апарату ВР, він звільнений у липні 2022 року.







Оновлено: В жовтні 2023 року суд призначив Олександру Добродомову покарання - 12 років тюрми.