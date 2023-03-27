СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ, в составе которой – экс-помощник нардепа

Служба безопасности Украины сообщает о нейтрализации контрразведкой агентурной сети ФСБ РФ, которая корректировала огонь по позициям ВСУ в Донецкой и Харьковской областях.

Источник: СБУ, Донецкая областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным спецслужбы, в состав группы входило восемь местных жителей.

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Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия российских агентов и задержали четырех участников вражеской сети. Еще четверо - находятся на территории страны-агрессора. В отношении них продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности.

Сообщается, что один из них использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и удостоверение журналиста.

По данным источника УП, речь идет о гражданине по имени Александр Добродомов, помощник-консультант народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ экс-мэра Дружковки Валерия Гнатенко. В случае оккупации региона Добродомов предлагал себя на должность "советника мэра".

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По словам собеседника УП, мужчину завербовал консул РФ в Харькове, еще в 2014 году. Он исповедовал пророссийские взгляды, но активно непосредственно работать на спецслужбы начал в феврале 2022 года.

По данным следствия, агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСБ до начала полномасштабного вторжения. Других участников группы агрессор привлек к негласному сотрудничеству дистанционно или во время поездок фигурантов в РФ. Каждому из них был присвоен псевдоним и отработана конспиративная легенда.

После 24 февраля 2022 года ФСБ "активировала" свою агентуру для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Сторонники "русского мира" собирали информацию о местах дислокации военной техники, блокпостов и огневых позиций ВСУ, а после "прилетов" подтверждали данные и присылали фото и видео, отмечают в прокуратуре.

В частности, в текстовых сообщениях и скриншотах "Google maps" содержались координаты местонахождений танков, окопов, постов, дорог, движение бронированных машин и дальнобойного оружия в городах Дружковка, Краматорск и Константиновка Донецкой области, а также в г. Харькове и Богодуховском районе.

В "зоне особого внимания" врага были маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ.

За свою работу на оккупантов они получали денежное вознаграждение в рублях.

При обысках по адресам проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с врагом. Также в их домах обнаружена российская символика и прокремлевская литература, сообщает СБУ.

Кроме того, по координатам, выявленным в ходе следственных действий, контрразведчики обнаружили вражеский схрон с оружием, которое оккупанты оставили во время бегства от контрнаступления Сил обороны на Харьковщине.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Обновлено: После публикации новости с редакцией УП связалась пресс-служба депутатской группы "Відновлення України", в составе которой находится Гнатенко, и предоставила скрин документа, согласно которому Добродомов является бывшим помощником этого нардепа. Согласно этому распоряжению Аппарата ВР, он уволен в июле 2022 года.

Обновлено: В октябре 2023 года суд назначил Александру Добродомову наказание - 12 лет тюрьмы.