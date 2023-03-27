Польща не передаватиме Україні всі свої винищувачі МіГ-29 - МЗС

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Варшава не передаватиме Києву всі винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні держави.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у ефірі радіостанції RMF 24.

За даними польських ЗМІ, всього Польща має на озброєнні 40 МіГ-29, але військово-повітряні сили країни використовують тільки 29. Решту літаків роками не ремонтували і не модернізували.

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За словами Яблонського, про передачу всіх літаків мова не йде. "Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 Україні", – сказав він у ранковому ефірі в понеділок.

Заступник міністра закордонних справ Польщі уточнив, що перекидати літаки будуть послідовно.

"По-перше, щоб ці поставки були ефективними… Водночас, ми зміцнюємо безпеку Польщі", - доповнив він.

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Президент Польщі Анджей Дуда 16 березня анонсував передачу Україні чотирьох МіГ-29 найближчими днями.

При цьому Варшава офіційно не повідомила, скільки всього літаків планує передати Києву. Також офіційно не називали терміни.

23 березня стало відомо, що Словаччина передала Збройним силам України перші чотири винищувачі МіГ-29.

Уряд Словаччини ухвалив рішення про передачу Україні всього 13 винищувачів МіГ-29.