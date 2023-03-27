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Польша не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29 - МИД

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 10:40

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава не будет передавать Киеву все истребители МиГ-29, которые есть на вооружении страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире радиостанции RMF 24.

По данным польских СМИ, всего Польша имеет на вооружении 40 МиГ-29, но военно-воздушные силы страны используют только 29 единиц. Остальные самолеты годами не ремонтировали и не модернизировали.

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По словам Яблонского, о передаче всех самолетов речь не идет. "Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украине", - сказал он в утреннем эфире в понедельник.

Заместитель министра иностранных дел Польши уточнил, что перебрасывать самолеты будут последовательно. "Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными... В то же время мы укрепляем безопасность Польши", - дополнил он.

Президент Польши Анджей Дуда 16 марта анонсировал передачу Украине четырех МиГ-29 в ближайшие дни.

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При этом Варшава официально не сообщила, сколько всего самолетов планирует передать Киеву. Также официально не называли сроки.

23 марта стало известно, что Словакия передала Вооруженным силам Украины первые четыре истребителя МиГ-29.

Правительство Словакии приняло решение о передаче Украине всего 13 истребителей МиГ-29.

Темы: ПольшаистребителиУкраина
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