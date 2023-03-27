Польша не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29 - МИД

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава не будет передавать Киеву все истребители МиГ-29, которые есть на вооружении страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире радиостанции RMF 24.

По данным польских СМИ, всего Польша имеет на вооружении 40 МиГ-29, но военно-воздушные силы страны используют только 29 единиц. Остальные самолеты годами не ремонтировали и не модернизировали.

По словам Яблонского, о передаче всех самолетов речь не идет. "Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украине", - сказал он в утреннем эфире в понедельник.

Заместитель министра иностранных дел Польши уточнил, что перебрасывать самолеты будут последовательно. "Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными... В то же время мы укрепляем безопасность Польши", - дополнил он.

Президент Польши Анджей Дуда 16 марта анонсировал передачу Украине четырех МиГ-29 в ближайшие дни.

При этом Варшава официально не сообщила, сколько всего самолетов планирует передать Киеву. Также официально не называли сроки.

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23 марта стало известно, что Словакия передала Вооруженным силам Украины первые четыре истребителя МиГ-29.

Правительство Словакии приняло решение о передаче Украине всего 13 истребителей МиГ-29.