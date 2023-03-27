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Житель Київщини привітав друга салютом – йому світить до 5 років у виправній колонії

Ірина БалачукПонеділок, 27 березня 2023, 10:53
Житель Київщини привітав друга салютом – йому світить до 5 років у виправній колонії
Колаж з сайту поліції

Житель Київщини вирішив привітати друга з днем народження і запустив у Києві феєрверк – чоловіка затримали, йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Джерело: поліція Києва

Дослівно правоохоронці: "Попри воєнний стан, нехтуючи усіма заборонами, порушник запустив у дворі багатоповерхівки салют. Слідчі повідомили йому про підозру. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі".

Деталі: Салют чоловік запустив у дворі будинку на вулиці Олександра Махова у Святошинському районі столиці. Відео із феєрверками опублікували у багатьох телеграм-каналах.  

Поліцейські на місці події вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.

Дільничні офіцери поліції разом з оперативниками провели поквартирний обхід, опитали близько сотні громадян та переглянули відео з камер спостереження. У результаті встановили та затримали порушника.

Ним виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний уродженець Київської області.

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Чоловік пояснив поліції, що він приїхав до друга на день народження і в такий спосіб вирішив його привітати.

Під час обшуку у квартирі затриманого вилучили рештки упаковки від феєрверку, запальнички та одяг, у якому фігурант був одягнений під час вчинення правопорушення.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ, чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Теми: Київполіціявійна
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