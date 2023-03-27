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Житель Киевщины поздравил друга салютом – ему светит до 5 лет в исправительной колонии

Ирина БалачукПонедельник, 27 марта 2023, 10:53
Житель Киевщины поздравил друга салютом – ему светит до 5 лет в исправительной колонии
Коллаж с сайта полиции

Житель Киевщины решил поздравить друга с днем рождения и запустил в Киеве фейерверк – мужчину задержали, ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

Источник: полиция Киева

Дословно правоохранители: "Несмотря на военное положение, пренебрегая всеми запретами, нарушитель запустил во дворе многоэтажки салют. Следователи сообщили ему о подозрении. Фигуранту грозит до пяти лет ограничения свободы".

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Детали: Салют мужчина запустил во дворе дома на улице Александра Махова в Святошинском районе столицы. Видео с фейерверками опубликовали во многих телеграмм-каналах. 

Полицейские на месте происшествия изъяли использованную пиротехнику на 36 выстрелов.

Участковые офицеры полиции вместе с оперативниками провели поквартирный обход, опросили около сотни граждан и просмотрели видео с камер наблюдения. В результате установили и задержали нарушителя.

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Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний уроженец Киевской области.

Мужчина объяснил полиции, что он приехал к другу на день рождения и таким образом решил его поздравить.

Во время обыска в квартире задержанного изъяли остатки упаковки от фейерверка, зажигалки и одежду, в которой фигурант был одет во время совершения правонарушения.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК, мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Темы: Киевполициявойна
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