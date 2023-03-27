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У Молдові пройдуть військові навчання за участі США і Британії

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 11:00

У Міноборони Молдови попередили громадян про майбутні військові навчання за участю союзників та закликали не поширювати чутки й припущення щодо цього. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

В оборонному відомстві повідомили, що маневри у рамках JCET-2023 відбудуться 27 березня – 7 квітня за участю військових Румунії, США та Британії і передбачають спільну підготовку та обмін досвідом між бійцями спецпризначення, підвищення якості оперативної взаємодії контингентів.

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У цей період на дорогах можуть помічати техніку, що рухається з частин базування у навчальні центри, де проходитимуть маневри.

Пресслужба Міноборони закликала не поширювати чутки й припущення у зв’язку з пересуванням техніки і навчаннями. 

Силовики виконуватимуть бойові стрільби, стрибки з парашутом, виконання бойових завдань за сценарієм навчань.

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JCET-2023 (Спільні комбіновані навчання з обміну) є плановими, молдовські спецпризначенці долучаються до них з 2009 року. 

Нагадаємо, Генеральна прокуратура Молдови заявила, що проаналізує заяви заступниці голови проросійської партії "Шор" Марини Таубер про те, що Кишинів нібито готує військові провокації.

Теми: МолдоваСШАВелика Британіяармія
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