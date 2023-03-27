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В Молдове пройдут военные учения с участием США и Британии

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 11:00

В Минобороны Молдовы предупредили граждан о предстоящих военных учениях с участием союзников и призвали не распространять слухи и предположения об этом.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В оборонном ведомстве сообщили, что маневры в рамках JCET-2023 состоятся 27 марта - 7 апреля с участием военных Румынии, США и Великобритании и предусматривают совместную подготовку и обмен опытом между бойцами спецназа, повышение качества оперативного взаимодействия контингентов. В этот период на дорогах могут замечать технику, движущуюся из частей базирования в учебные центры, где будут проходить маневры.

Пресс-служба Минобороны призвала не распространять слухи и предположения в связи с передвижением техники и учениями.

Силовики будут выполнять боевые стрельбы, прыжки с парашютом, выполнение боевых задач по сценарию учений.

JCET-2023 (Совместные комбинированные учения по обмену) являются плановыми, молдавские спецназовцы приобщаются к ним с 2009 года.

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Темы: МолдоваСШАВеликобританияармия
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