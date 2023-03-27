РосЗМІ: загинув один з організаторів іловайської трагедії, російський командир Лисицький
Один з організаторів іловайської трагедії у 2014 році, командир російських десантників Дмитро Лисицький загинув, за однією версією, наклавши на себе руки, за іншою, у результаті ліквідації Збройними силами.
Джерело: "The Insider", "Baza"
Деталі: Напередодні про смерть Лисицького, командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку ЗС Росії, героя Росії повідомив блогер Єгор Гузенко, який служив під його керівництвом.
Згодом в українських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Лисицького ліквідували Збройні сили.
Натомість російські ЗМІ стверджують, що Лисицький наклав на себе руки. Повідомляється, що його тіло з вогнепальним пораненням було виявлено приблизно о 10 ранку 26 березня в його квартирі в Ставрополі на вулиці Сєрова.
Товариші по службі стверджують, що останнім часом Лисицький був у пригніченому стані і говорив про самогубство, імовірно, "через скарги на його неправомірні дії щодо особового складу".
Загибель підполковника без зазначення причини підтвердив каналу голова Благодарненського міського округу Ставропольського краю Олександр Теньков.
Нагадаємо: Лисицький брав участь майже у всіх розпочатих Росією війнах, зокрема, в Абхазії, Дагестані, Чечні. Також Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247-го полку, яка 2014 року атакувала в Іловайську підрозділи ЗСУ.