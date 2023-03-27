Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РосЗМІ: загинув один з організаторів іловайської трагедії, російський командир Лисицький

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 березня 2023, 11:19
РосЗМІ: загинув один з організаторів іловайської трагедії, російський командир Лисицький
Фото: The Insider

Один з організаторів іловайської трагедії у 2014 році, командир російських десантників Дмитро Лисицький загинув, за однією версією, наклавши на себе руки, за іншою, у результаті ліквідації Збройними силами.

Джерело: "The Insider", "Baza"

Деталі: Напередодні про смерть Лисицького, командира  1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку ЗС Росії, героя Росії повідомив блогер Єгор Гузенко, який служив під його керівництвом.

Згодом в українських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Лисицького ліквідували Збройні сили.

Натомість російські ЗМІ стверджують, що Лисицький наклав на себе руки. Повідомляється, що його тіло з вогнепальним пораненням було виявлено приблизно о 10 ранку 26 березня в його квартирі в Ставрополі на вулиці Сєрова.

Товариші по службі стверджують, що останнім часом Лисицький був у пригніченому стані і говорив про самогубство, імовірно, "через скарги на його неправомірні дії щодо особового складу".

Загибель підполковника без зазначення причини підтвердив каналу голова Благодарненського міського округу Ставропольського краю Олександр Теньков.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Лисицький брав участь майже у всіх розпочатих Росією війнах, зокрема, в Абхазії, Дагестані, Чечні. Також Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247-го полку, яка 2014 року атакувала в Іловайську підрозділи ЗСУ.

Теми: ІловайськвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився

оновлено від 00:34У львівській квартирі вибухнула граната, загинула людина

відеоУ намісника Лаври Павла проводять обшуки, СБУ вручила підозру

Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році

У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд

Усі новини...
Іловайськ
ТСК назвала причини Іловайської трагедії
Україна відзначає День пам'яті захисників
Офіс генпрокурора оприлюднить матеріали розслідування щодо Іловайської трагедії
Останні новини
12:03
фото, відеоНа півночі Іспанії за день зафіксували 90 лісових пожеж, влада звинувачує "терористів" у підпалах
11:32
відеоШойгу пообіцяв окупантам, що РФ нарощуватиме обсяги боєприпасів
11:30
"Немасил". Як українці реагують на ажіотаж навколо ліків за рецептом
11:05
НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до 343 мільйонів доларів
10:49
Намісника Лаври викликали на допит, потім обиратимуть запобіжний захід
10:35
Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН
10:14
Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився
10:05
ОВА: за добу Росія обстріляла вісім українських областей, серед вбитих – 5-місячна дитина
10:02
Танення льодовиків в Антарктиді може призвести до похолодання в Європі – вчені
09:50
фотоУ Норвегії зійшли кілька лавин, загинули чотири людини
Усі новини...