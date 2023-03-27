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РосСМИ: погиб один из организаторов иловайской трагедии, российский командир Лисицкий

Станислав ПогориловПонедельник, 27 марта 2023, 11:19
РосСМИ: погиб один из организаторов иловайской трагедии, российский командир Лисицкий
Фото: The Insider

Один из организаторов иловайской трагедии в 2014 году, командир российских десантников Дмитрий Лисицкий погиб, по одной версии, покончив с собой, по другой, в результате ликвидации Вооруженными силами.

Источник: "The Insider", "Baza"

Детали: Накануне о смерти Лисицкого, командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка ВС России, героя России сообщил блогер Егор Гузенко, который служил под его руководством.

Впоследствии в украинских СМИ появилась информация о том, что Лисицкого ликвидировали Вооруженные силы.

Зато российские СМИ утверждают, что Лисицкий покончил с собой. Сообщается, что его тело с огнестрельным ранением было обнаружено примерно в 10 утра 26 марта в его квартире в Ставрополе на улице Серова.

Сослуживцы утверждают, что в последнее время Лисицкий был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, предположительно, "из-за жалоб на его неправомерные действия в отношении личного состава".

Гибель подполковника без указания причины подтвердил каналу глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков.

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Напомним: Лисицкий участвовал почти во всех начатых Россией войнах, в частности, в Абхазии, Дагестане, Чечне. Также Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая в 2014 году атаковала в Иловайске подразделения ВСУ.

Темы: ИловайсквойнаУкраинаРосcия
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