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Продаж лімітованої партії "Артемсолі" зібрав 58,5 мільйона на дрони для ГУР

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 березня 2023, 11:28
Продаж лімітованої партії Артемсолі зібрав 58,5 мільйона на дрони для ГУР
фото United24

Проєкт "Міць. Українська кам’яна" зібрав 58 500 000 гривень на безпілотники для Головного управління розвідки.

Джерело: UNITED24

Деталі: Проєкт із продажу лімітованої партії "Артемсолі" із шахт українського Соледара стартував місяць тому. Організатори повідомляють, що фінішував він із перевиконанням плану на 12 мільйонів гривень. Тож українська розвідка отримає понад 2200 безпілотників FPV.

Дослівно: "Дякуємо за партнерство ДП "Артемсіль" та усім, хто підтримував проєкт! Українському та міжнародному бізнесу, журналістам, блогерам — усім, хто розповідав про нашу "Міць".

Окрема подяка Rozetka та Silpo, які вирішили взяти на себе частину витрат із собівартості, та нашим щедрим донорам, які закрили другу частину. Тож кожна гривня збору (500 гривень з кожної пачки) направляється на придбання дронів-камікадзе, щоб усі українські міста були звільнені якомога швидше.

Ще понад 8 мільйонів гривень вдалося зібрати завдяки розіграшу п’ятьох пачок солі з автографом начальника ГУР Кирила Буданова".

Що передувало: До річниці повномасштабного вторгнення держпідприємство "Артемсіль" спільно з фандрейзинговою платформою United 24 презентували спеціальну партію солі. Усі вилучені за 100 тисяч пачок кошти планують витратити на покупку сучасних дронів для розвідників. 

ВІДЕО ДНЯ

Через атаки росіян добування солі в Соледарі призупинили у квітні 2022 року – вперше з Другої світової війни. Цехи "Артемсолі" згоріли, обладнання знищено, а 2,5 тисячі працівників втратили роботу. 

Теми: розвідкабезпілотникивійна
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