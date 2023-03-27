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Продажа лимитированной партии "Артемсоли" собрала 58,5 миллиона на дроны для ГУР

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 марта 2023, 11:28
Продажа лимитированной партии Артемсоли собрала 58,5 миллиона на дроны для ГУР
фото United24

Проект "Міць. Українська кам’яна" собрал 58 500 000 гривен на беспилотники для Главного управления разведки.

Источник: UNITED24

Детали: Проект по продаже лимитированной партии "Артемсоли" из шахт украинского Соледара стартовал месяц назад. Организаторы сообщают, что финишировал он с перевыполнением плана на 12 миллионов гривен. Поэтому украинская разведка получит более 2200 беспилотников FPV.

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Дословно: "Спасибо за партнерство ГП "Артемсоль" и всем, кто поддерживал проект! Украинскому и международному бизнесу, журналистам, блогерам - всем, кто рассказывал о нашей "Мощь".

Отдельная благодарность Rozetka и Silpo, которые решили взять на себя часть расходов по себестоимости, и нашим щедрым донорам, которые закрыли вторую часть. Поэтому каждая гривна сбора (500 гривен с каждой пачки) направляется на приобретение дронов-камикадзе, чтобы все украинские города были освобождены как можно скорее.

Еще более 8 миллионов гривен удалось собрать благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника ГУР Кирилла Буданова".

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Что предшествовало: К годовщине полномасштабного вторжения госпредприятие "Артемсоль" совместно с фандрейзинговой платформой United 24 презентовали специальную партию соли. Все изъятые за 100 тысяч пачек средства планируют потратить на покупку современных дронов для разведчиков.

Из-за атак россиян добычу соли в Соледаре приостановили в апреле 2022 года - впервые со Второй мировой войны. Цеха "Артемсоли" сгорели, оборудование уничтожено, а 2,5 тысячи работников потеряли работу.

Темы: разведкабеспилотникивойна
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