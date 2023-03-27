Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Голову Баришівського райсуду засудили до 8,5 років колонії: отримав хабар

Альона Мазуренко Понеділок, 27 березня 2023, 11:45
Голову Баришівського райсуду засудили до 8,5 років колонії: отримав хабар
фото: pixabay

Вищий антикорупційний суд засудив до 8,5 років позбавлення волі голову Баришівського райсуду Олександра Лисюка, який отримав хабар у 2,5 тис. доларів.

Джерело: пресслужба САП, співрозмовники УП в антикорупційній прокуратурі

Дослівно САП: "Суддю Баришівського районного суду Київської області визнано винуватим в проханні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,5 тис. доларів США за ухвалення рішень у цивільних справах в інтересах третіх осіб, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 368 ККУ".

Реклама:

Деталі: Імені засудженого у САП не називають, проте джерела в антикорупційній прокуратурі підтвердили УП, що йдеться про суддю Лисюка. 

Голову райсуду засудили до 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах держвлади строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Вирок оголосили 27 березня 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ

Його можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.

Апеляційну скаргу потрібно подати через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Теми: судАнтикорупційна прокуратурахабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
суд
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Катастрофа АН-26 2020 року: суд досі не приступив до розгляду справи
У День Незалежності окупаційний суд відправив трьох активістів у Криму до СІЗО
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: