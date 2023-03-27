Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голову Баришівського райсуду засудили до 8,5 років колонії: отримав хабар

Альона Мазуренко Понеділок, 27 березня 2023, 11:45
Голову Баришівського райсуду засудили до 8,5 років колонії: отримав хабар
фото: pixabay

Вищий антикорупційний суд засудив до 8,5 років позбавлення волі голову Баришівського райсуду Олександра Лисюка, який отримав хабар у 2,5 тис. доларів.

Джерело: пресслужба САП, співрозмовники УП в антикорупційній прокуратурі

Дослівно САП: "Суддю Баришівського районного суду Київської області визнано винуватим в проханні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,5 тис. доларів США за ухвалення рішень у цивільних справах в інтересах третіх осіб, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 368 ККУ".

Деталі: Імені засудженого у САП не називають, проте джерела в антикорупційній прокуратурі підтвердили УП, що йдеться про суддю Лисюка. 

Голову райсуду засудили до 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах держвлади строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Вирок оголосили 27 березня 2023 року.

Його можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.

ВІДЕО ДНЯ

Апеляційну скаргу потрібно подати через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Теми: судАнтикорупційна прокуратурахабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився

оновлено від 00:34У львівській квартирі вибухнула граната, загинула людина

відеоУ намісника Лаври Павла проводять обшуки, СБУ вручила підозру

Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році

У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд

Усі новини...
суд
Росія має шукати партнерів, які відмовляться від видачі Путіна в Гаагу – спікер Держдуми
Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання
Кремлівський спрут: як Медведчук вибудував свою мережу "адвокатури" 
Останні новини
12:03
фото, відеоНа півночі Іспанії за день зафіксували 90 лісових пожеж, влада звинувачує "терористів" у підпалах
11:32
відеоШойгу пообіцяв окупантам, що РФ нарощуватиме обсяги боєприпасів
11:30
"Немасил". Як українці реагують на ажіотаж навколо ліків за рецептом
11:05
НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до 343 мільйонів доларів
10:49
Намісника Лаври викликали на допит, потім обиратимуть запобіжний захід
10:35
Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН
10:14
Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився
10:05
ОВА: за добу Росія обстріляла вісім українських областей, серед вбитих – 5-місячна дитина
10:02
Танення льодовиків в Антарктиді може призвести до похолодання в Європі – вчені
09:50
фотоУ Норвегії зійшли кілька лавин, загинули чотири людини
Усі новини...