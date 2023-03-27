Голову Баришівського райсуду засудили до 8,5 років колонії: отримав хабар

Вищий антикорупційний суд засудив до 8,5 років позбавлення волі голову Баришівського райсуду Олександра Лисюка, який отримав хабар у 2,5 тис. доларів.

Джерело: пресслужба САП, співрозмовники УП в антикорупційній прокуратурі

Дослівно САП: "Суддю Баришівського районного суду Київської області визнано винуватим в проханні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,5 тис. доларів США за ухвалення рішень у цивільних справах в інтересах третіх осіб, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 368 ККУ".

Деталі: Імені засудженого у САП не називають, проте джерела в антикорупційній прокуратурі підтвердили УП, що йдеться про суддю Лисюка.

Голову райсуду засудили до 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах держвлади строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Вирок оголосили 27 березня 2023 року.

Його можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.

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Апеляційну скаргу потрібно подати через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.