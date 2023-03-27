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Главу Барышевского райсуда приговорили к 8,5 годам колонии: получил взятку

Алена МазуренкоПонедельник, 27 марта 2023, 11:45
Главу Барышевского райсуда приговорили к 8,5 годам колонии: получил взятку
фото: pixabay

Высший антикоррупционный суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы председателя Барышевского райсуда Александра Лысюка, который получил взятку в 2,5 тыс. долларов.

Источник: пресс-служба САП, собеседники УП в антикоррупционной прокуратуре

Дословно САП: "Судья Барышевского районного суда Киевской области признан виновным в просьбе и получении неправомерной выгоды в сумме 2,5 тыс. долларов США за принятие решений по гражданским делам в интересах третьих лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК".

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Детали: Имени осужденного в САП не называют, однако источники в антикоррупционной прокуратуре подтвердили УП, что речь идет о судье Лысюке.

Председателя райсуда приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах госвласти сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор огласили 27 марта 2023 года.

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Его можно обжаловать в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Апелляционную жалобу нужно подать через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Темы: судАнтикоррупционная прокуратуравзятка
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