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Зеленський виступить перед парламентом Австрії попри спротив ультраправих

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 12:06

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 березня, виступить з промовою перед депутатами Національної ради Австрії - нижньої палати парламенту.

Про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з інформацією, Володимир Зеленський звернеться до австрійських парламентарів онлайн перед початком засідання Національної ради. Так званий "парламентський захід", під час якого відбудеться звернення, відкриє спікер Національної ради Вольфганг Соботка приблизно о 9:05 за місцевим часом (10:05 за Києвом).

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Далі на сесії відбудеться година запитань і відповідей до глави МЗС Александра Шалленберга. Після цього депутати мають обговорити пропозиції зовнішньополітичного комітету та комітету з праці та соціальних питань, зокрема, щодо доступу до австрійського ринку праці для українських біженців.

Звернення Зеленського до австрійських парламентарів планували ще торік, але воно так і не відбулось через опір ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ), нагадують австрійські ЗМІ.

З 27 країн ЄС після початку повномасштабної війни український президент не виступив тільки в парламентах Австрії, Болгарії та Угорщини.

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Формально на засіданні Національної ради Австрії Зеленський теж не виступатиме, оскільки, щоб подолати опозицію FPÖ, процедурно президент України виступить на "парламентському заході".

Глава FPÖ Герберт Кікль назвав запланований виступ Зеленського ударом по нейтралітету Австрії.

"Навіть якщо ми засуджуємо загарбницьку війну Росії проти України: Австрія є конституційно нейтральною державою, постійний нейтралітет є наріжним каменем нашого самоусвідомлення, а виступ представника воюючої сторони у центрі нашої демократії є абсолютним порушенням табу", - поскаржився Кікль у Facebook.

Як нейтральна країна Австрія не підтримує Україну зброєю, але надає гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен на початку лютого відвідував Київ.

Канцлер Австрії Карл Негаммер приїздив до України у квітні минулого року.

Теми: ЗеленськийАвстрія
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