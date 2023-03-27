Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський виступить перед парламентом Австрії попри спротив ультраправих

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 12:06

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 березня, виступить з промовою перед депутатами Національної ради Австрії - нижньої палати парламенту.

Про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з інформацією, Володимир Зеленський звернеться до австрійських парламентарів онлайн перед початком засідання Національної ради. Так званий "парламентський захід", під час якого відбудеться звернення, відкриє спікер Національної ради Вольфганг Соботка приблизно о 9:05 за місцевим часом (10:05 за Києвом).

Далі на сесії відбудеться година запитань і відповідей до глави МЗС Александра Шалленберга. Після цього депутати мають обговорити пропозиції зовнішньополітичного комітету та комітету з праці та соціальних питань, зокрема, щодо доступу до австрійського ринку праці для українських біженців.

Звернення Зеленського до австрійських парламентарів планували ще торік, але воно так і не відбулось через опір ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ), нагадують австрійські ЗМІ.

З 27 країн ЄС після початку повномасштабної війни український президент не виступив тільки в парламентах Австрії, Болгарії та Угорщини.

Формально на засіданні Національної ради Австрії Зеленський теж не виступатиме, оскільки, щоб подолати опозицію FPÖ, процедурно президент України виступить на "парламентському заході".

ВІДЕО ДНЯ

Глава FPÖ Герберт Кікль назвав запланований виступ Зеленського ударом по нейтралітету Австрії.

"Навіть якщо ми засуджуємо загарбницьку війну Росії проти України: Австрія є конституційно нейтральною державою, постійний нейтралітет є наріжним каменем нашого самоусвідомлення, а виступ представника воюючої сторони у центрі нашої демократії є абсолютним порушенням табу", - поскаржився Кікль у Facebook.

Як нейтральна країна Австрія не підтримує Україну зброєю, але надає гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен на початку лютого відвідував Київ.

Канцлер Австрії Карл Негаммер приїздив до України у квітні минулого року.

Теми: ЗеленськийАвстрія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився

оновлено від 00:34У львівській квартирі вибухнула граната, загинула людина

відеоУ намісника Лаври Павла проводять обшуки, СБУ вручила підозру

Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році

У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд

Усі новини...
Зеленський
Президент зустрівся з Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ
Зеленський анонсує кроки для захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз
Зеленський: Неправильно, коли у бійців відчуття, що для багатьох у тилу війна закінчилась
Останні новини
12:40
Луцькі депутати виступили проти законопроєкту, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства
12:37
МЗС Литви привітало обрання РФ главою Радбезу ООН жартом про воєнний корабель
12:16
Папу Франциска виписали з лікарні
12:03
фото, відеоНа півночі Іспанії за день зафіксували 90 лісових пожеж, влада звинувачує "терористів" у підпалах
11:32
відеоШойгу пообіцяв окупантам, що РФ нарощуватиме обсяги боєприпасів
11:30
"Немасил". Як українці реагують на ажіотаж навколо ліків за рецептом
11:05
НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до 343 мільйонів доларів
10:49
Намісника Лаври викликали на допит, потім обиратимуть запобіжний захід
10:35
Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН
10:14
Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився
Усі новини...