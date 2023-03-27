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Зеленский выступит перед парламентом Австрии, несмотря на сопротивление ультраправых

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 12:06

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 марта, выступит с речью перед депутатами Национального совета Австрии - нижней палаты парламента.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента, сообщает "Европейская правда".

Согласно информации, Владимир Зеленский обратится к австрийским парламентариям онлайн перед началом заседания Национального совета. Так называемое "парламентское мероприятие", во время которого состоится обращение, откроет спикер Национального совета Вольфганг Соботка примерно в 9:05 по местному времени (10:05 по Киеву).

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Далее на сессии состоится час вопросов и ответов к главе МИД Александра Шалленберга. После этого депутаты должны обсудить предложения внешнеполитического комитета и комитета по труду и социальным вопросам, в частности, относительно доступа к австрийскому рынку труда для украинских беженцев.

Обращение Зеленского к австрийским парламентариям планировали еще в прошлом году, но оно так и не состоялось из-за сопротивления ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ), напоминают австрийские СМИ.

Из 27 стран ЕС после начала полномасштабной войны украинский президент не выступил только в парламентах Австрии, Болгарии и Венгрии.

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Формально на заседании Национального совета Австрии Зеленский тоже не будет выступать, поскольку, чтобы преодолеть оппозицию FPÖ, процедурно президент Украины выступит на "парламентском мероприятии".

Глава FPÖ Герберт Кикль назвал запланированное выступление Зеленского ударом по нейтралитету Австрии.

"Даже если мы осуждаем захватническую войну России против Украины: Австрия является конституционно нейтральным государством, постоянный нейтралитет является краеугольным камнем нашего самосознания, а выступление представителя воюющей стороны в центре нашей демократии является абсолютным нарушением табу", - пожаловался Кикль в Facebook.

Как нейтральная страна Австрия не поддерживает Украину оружием, но предоставляет гуманитарную помощь.

Напомним, федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен в начале февраля посещал Киев.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер приезжал в Украину в апреле прошлого года.

Темы: ЗеленскийАвстрия
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