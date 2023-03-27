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Зеленский выступит перед парламентом Австрии, несмотря на сопротивление ультраправых

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 12:06

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 марта, выступит с речью перед депутатами Национального совета Австрии - нижней палаты парламента.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента, сообщает "Европейская правда".

Согласно информации, Владимир Зеленский обратится к австрийским парламентариям онлайн перед началом заседания Национального совета. Так называемое "парламентское мероприятие", во время которого состоится обращение, откроет спикер Национального совета Вольфганг Соботка примерно в 9:05 по местному времени (10:05 по Киеву).

Далее на сессии состоится час вопросов и ответов к главе МИД Александра Шалленберга. После этого депутаты должны обсудить предложения внешнеполитического комитета и комитета по труду и социальным вопросам, в частности, относительно доступа к австрийскому рынку труда для украинских беженцев.

Обращение Зеленского к австрийским парламентариям планировали еще в прошлом году, но оно так и не состоялось из-за сопротивления ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ), напоминают австрийские СМИ.

Из 27 стран ЕС после начала полномасштабной войны украинский президент не выступил только в парламентах Австрии, Болгарии и Венгрии.

Формально на заседании Национального совета Австрии Зеленский тоже не будет выступать, поскольку, чтобы преодолеть оппозицию FPÖ, процедурно президент Украины выступит на "парламентском мероприятии".

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Глава FPÖ Герберт Кикль назвал запланированное выступление Зеленского ударом по нейтралитету Австрии.

"Даже если мы осуждаем захватническую войну России против Украины: Австрия является конституционно нейтральным государством, постоянный нейтралитет является краеугольным камнем нашего самосознания, а выступление представителя воюющей стороны в центре нашей демократии является абсолютным нарушением табу", - пожаловался Кикль в Facebook.

Как нейтральная страна Австрия не поддерживает Украину оружием, но предоставляет гуманитарную помощь.

Напомним, федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен в начале февраля посещал Киев.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер приезжал в Украину в апреле прошлого года.

Темы: ЗеленскийАвстрия
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