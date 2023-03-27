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У Польщі затримали російського шпигуна

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 12:10
У Польщі затримали російського шпигуна
ілюстративне фото польської поліції

У Польщі затримали громадянина іншої держави, якого підозрюють у зборі й передачі інформації в інтересах Росії, чоловік уже визнав, що здійснював таку діяльність.

Про це повідомляє RMF24, цитуючи повідомлення Окружної прокуратури Гданська, пише "Європейська правда".

Речниця прокуратури Гражина Вавринюк повідомила, що іноземця затримали ще 21 березня. Суд обрав тимчасовим заходом арешт на 3 місяці. 

За даними слідства, чоловік збирав та передавав представникам російських служб різноманітну інформацію, зокрема про критичну інфраструктуру у Поморському та Куявсько-поморському воєводстві, та діяльність безпекових структур Польщі. Вважається, що він виконував шпигунські завдання щонайменш із січня 2023 року за вказівками своїх кураторів.

Після затримання чоловік зізнався, що займався шпигунством, та розповів, як його завербували. Обставин його затримання і громадянства не розкривають. 

У разі доведення провини чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у березні у Польщі повідомили про ліквідацію шпигунської мережі, яка працювала на Росію та мала здійснювати підготовку до диверсійної діяльності в Польщі.

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За попередніми даними, у співпраці з російськими спецслужбами підозрювані вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсійні акти в інтересах російської розвідки. Вони виявляли і документували залізничні перевезення зброї до України. У межах цього розслідування допустили подальші арешти.

Теми: ПольщашпигунствоРосія
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