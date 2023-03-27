В Польше задержали российского шпиона

В Польше задержали гражданина другого государства, которого подозревают в сборе и передаче информации в интересах России, мужчина уже признал, что осуществлял такую деятельность.

Об этом сообщает RMF24, цитируя сообщение Окружной прокуратуры Гданьска, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь прокуратуры Гражина Вавринюк сообщила, что иностранца задержали еще 21 марта. Суд избрал временной мерой пресечения арест на 3 месяца.

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По данным следствия, мужчина собирал и передавал представителям российских служб разнообразную информацию, в частности о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-поморском воеводстве, и деятельности структур безопасности Польши. Считается, что он выполнял шпионские задачи минимум с января 2023 года по указаниям своих кураторов.

После задержания мужчина признался, что занимался шпионажем, и рассказал, как его завербовали. Обстоятельств его задержания и гражданства не раскрывают.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в марте в Польше сообщили о ликвидации шпионской сети, которая работала на Россию и должна была осуществлять подготовку к диверсионной деятельности в Польше.

По предварительным данным, в сотрудничестве с российскими спецслужбами подозреваемые вели разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты в интересах российской разведки. Они выявляли и документировали железнодорожные перевозки оружия в Украину. В рамках этого расследования допустили дальнейшие аресты.