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Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську: 2 загиблих і 29 поранених, іде розбір завалів

Ірина БалачукПонеділок, 27 березня 2023, 13:20
Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську: 2 загиблих і 29 поранених, іде розбір завалів
Тут і далі фото з Telegram Кириленка

Дві людини загинули у результаті російських ударів по Слов’янську на Донеччині вранці 27 березня, розбір завалів триває.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів".

Оновлено: Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що кількість загиблих станом на 13:00 зросла до 2, а поранених – до 29.

Деталі: Президент опублікував відео з місця прильотів. На ньому видно руйнування та пожежу у кількох машинах.

Зеленський запевнив, що Україна не пробачить ворогу знущання з людей, смерті і поранення: усі російські терористи будуть розбиті і понесуть відповідальність. 

ВІДЕО ДНЯ

Кириленко повідомив, що росіяни вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300. 

 

У результаті обстрілу зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. 

 

Голова ОВА додав, що в цей же час окупанти завдали ракетного удару по Дружківці. 

 

Дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. 

 

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих у цьому місті на даний час немає. 

Теми: Слов'янськРосіявійнажертви
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