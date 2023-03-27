Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську: 2 загиблих і 29 поранених, іде розбір завалів

Тут і далі фото з Telegram Кириленка

Дві людини загинули у результаті російських ударів по Слов’янську на Донеччині вранці 27 березня, розбір завалів триває.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів".

Реклама:

Оновлено: Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що кількість загиблих станом на 13:00 зросла до 2, а поранених – до 29.

Деталі: Президент опублікував відео з місця прильотів. На ньому видно руйнування та пожежу у кількох машинах.

Одна людина загинула у результаті російських ударів по Слов’янську на Донеччині вранці 27 березня, розбір завалів триває. Відео з Telegram президента Володимира Зеленського pic.twitter.com/X6wrDLq8AU ВІДЕО ДНЯ March 27, 2023

Зеленський запевнив, що Україна не пробачить ворогу знущання з людей, смерті і поранення: усі російські терористи будуть розбиті і понесуть відповідальність.

Рятувальники ліквідували пожежі у трьох авто після ракетного удару росіян по Слов'янську. На місці атаки одну людину врятували. Відео з Telegram ДСНС pic.twitter.com/TVNe8FhFDQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 27, 2023

Кириленко повідомив, що росіяни вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300.

У результаті обстрілу зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Голова ОВА додав, що в цей же час окупанти завдали ракетного удару по Дружківці.

Дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих у цьому місті на даний час немає.



