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Россияне ударили ракетами по Славянску: 2 погибших и 29 раненых, идет разбор завалов

Ирина БалачукПонедельник, 27 марта 2023, 13:20
Россияне ударили ракетами по Славянску: 2 погибших и 29 раненых, идет разбор завалов
Здесь и далее фото из Telegram Кириленко

Два человека погибли в результате российских ударов по Славянску Донецкой области утром 27 марта, разбор завалов продолжается.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Еще один день, который начался с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие различной степени тяжести. На месте работают все службы. Оказывается помощь. Продолжается разбор завалов".

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Обновлено: Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что количество погибших по состоянию на 13:00 возросло до 2, а раненых – до 29.

Детали: Президент опубликовал видео с места прилетов. На нем видно разрушения и пожар в нескольких машинах.

Зеленский заверил, что Украина не простит врагу издевательства над людьми, смерти и ранения: все российские террористы будут разбиты и понесут ответственность.

Кириленко сообщил, что россияне ударили по центру города около 10:30 двумя ракетами С300. 

 

В результате обстрела разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов. 

 

Глава ОВА добавил, что в это же время оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке. 

 

Две ракеты С300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили. 

 

По предварительной информации, жертв и пострадавших в этом городе в настоящее время нет.

Темы: СлавянскРосcиявойнажертвы
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