Россияне ударили ракетами по Славянску: 2 погибших и 29 раненых, идет разбор завалов

Здесь и далее фото из Telegram Кириленко

Два человека погибли в результате российских ударов по Славянску Донецкой области утром 27 марта, разбор завалов продолжается.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Еще один день, который начался с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие различной степени тяжести. На месте работают все службы. Оказывается помощь. Продолжается разбор завалов".

Обновлено: Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что количество погибших по состоянию на 13:00 возросло до 2, а раненых – до 29.

Детали: Президент опубликовал видео с места прилетов. На нем видно разрушения и пожар в нескольких машинах.

Одна людина загинула у результаті російських ударів по Слов’янську на Донеччині вранці 27 березня, розбір завалів триває. Відео з Telegram президента Володимира Зеленського pic.twitter.com/X6wrDLq8AU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 27, 2023

Зеленский заверил, что Украина не простит врагу издевательства над людьми, смерти и ранения: все российские террористы будут разбиты и понесут ответственность.

ВИДЕО ДНЯ

Рятувальники ліквідували пожежі у трьох авто після ракетного удару росіян по Слов'янську. На місці атаки одну людину врятували. Відео з Telegram ДСНС pic.twitter.com/TVNe8FhFDQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 27, 2023

Кириленко сообщил, что россияне ударили по центру города около 10:30 двумя ракетами С300.

В результате обстрела разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов.

Глава ОВА добавил, что в это же время оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке.

Две ракеты С300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в этом городе в настоящее время нет.