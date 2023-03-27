Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна, Польща і держави Балтії закликали не допускати спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 13:10

Україна, Польща і держави Балтії закликали Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну спільну заяву опублікували МЗС п'яти держав перед черговою зустріччю виконавчого комітету МОК 28-30 березня. 

Міністерства закордонних справ України, Естонії, Латвії, Литви та Польщі висловлюють жаль з приводу того, що МОК на підставі аргументів про недискримінацію за ознакою громадянства вирішив змінити свою попередню позицію про недопуск російських та білоруських атлетів і посадовців до міжнародних змагань. 

Реклама:

"Хочемо наголосити, що роль атлетів визначає не їхнє громадянство, а той факт, що їх спонсорують та підтримують їхня влада і компанії, які підтримують кремлівський режим – котрий продовжує агресивну війну проти України, або ж вони напряму пов’язані з російською армією", - зазначають підписанти. 

У заяві нагадують, що внаслідок російських обстрілів регулярно потерпають у тому числі українська спортивна інфраструктура, чимало українських спортсменів через війну змушені були втікати зі своїх міст і втратили можливість тренуватися. 

"Немає жодних причин відходити від режиму виключення для російських та білоруських атлетів, який МОК задіяв одразу після початку повномасштабної війни більш як рік тому. Ми абсолютно переконані, що зараз не час відкривати можливість повернення російських та білоруських атлетів на Олімпійські ігри у будь-якому статусі…

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо, що РФ і Білорусь мають інструмент для повернення своїх атлетів у міжнародну спортивну спільноту - це припинення агресивної війни, яку Росія почала за спільництва Білорусі, і відновлення поваги до суверенітету й територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів", - наголошують МЗС. 

Нагадаємо, раніше Сейм Литви схвалив резолюцію із закликом не допускати росіян і білорусів до Олімпійських ігор.

Ще у лютому 2023 року уряди майже 30 країн, включаючи господарку Олімпіади-2024 Францію, закликали Міжнародний олімпійський комітет усунути росіян і білорусів від участі у іграх в Парижі через проблеми з чіткістю "нейтралітету" спортсменів.

Теми: ОлімпіадаРосіяБілорусьПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Олімпіада
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Рішення про участь українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі ще не ухвалили – Гутцайт
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: