Україна, Польща і держави Балтії закликали не допускати спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Україна, Польща і держави Балтії закликали Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну спільну заяву опублікували МЗС п'яти держав перед черговою зустріччю виконавчого комітету МОК 28-30 березня.

Міністерства закордонних справ України, Естонії, Латвії, Литви та Польщі висловлюють жаль з приводу того, що МОК на підставі аргументів про недискримінацію за ознакою громадянства вирішив змінити свою попередню позицію про недопуск російських та білоруських атлетів і посадовців до міжнародних змагань.

"Хочемо наголосити, що роль атлетів визначає не їхнє громадянство, а той факт, що їх спонсорують та підтримують їхня влада і компанії, які підтримують кремлівський режим – котрий продовжує агресивну війну проти України, або ж вони напряму пов’язані з російською армією", - зазначають підписанти.

У заяві нагадують, що внаслідок російських обстрілів регулярно потерпають у тому числі українська спортивна інфраструктура, чимало українських спортсменів через війну змушені були втікати зі своїх міст і втратили можливість тренуватися.

"Немає жодних причин відходити від режиму виключення для російських та білоруських атлетів, який МОК задіяв одразу після початку повномасштабної війни більш як рік тому. Ми абсолютно переконані, що зараз не час відкривати можливість повернення російських та білоруських атлетів на Олімпійські ігри у будь-якому статусі…

Нагадуємо, що РФ і Білорусь мають інструмент для повернення своїх атлетів у міжнародну спортивну спільноту - це припинення агресивної війни, яку Росія почала за спільництва Білорусі, і відновлення поваги до суверенітету й територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів", - наголошують МЗС.

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Нагадаємо, раніше Сейм Литви схвалив резолюцію із закликом не допускати росіян і білорусів до Олімпійських ігор.

Ще у лютому 2023 року уряди майже 30 країн, включаючи господарку Олімпіади-2024 Францію, закликали Міжнародний олімпійський комітет усунути росіян і білорусів від участі у іграх в Парижі через проблеми з чіткістю "нейтралітету" спортсменів.