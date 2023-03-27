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Украина, Польша и страны Балтии призвали не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 13:10

Украина, Польша и государства Балтии призвали Международный олимпийский комитет не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм под нейтральным флагом.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали МИД пяти государств перед очередной встречей исполнительного комитета МОК 28-30 марта.

Министерства иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выражают сожаление по поводу того, что МОК на основании аргументов о недискриминации по признаку гражданства решил изменить свою предыдущую позицию о недопуске российских и белорусских атлетов и должностных лиц к международным соревнованиям.

"Хотим подчеркнуть, что роль атлетов определяет не их гражданство, а тот факт, что их спонсируют и поддерживают власти и компании, поддерживающие кремлевский режим - который продолжает агрессивную войну против Украины, или же они напрямую связаны с российской армией", - отмечают подписанты.

В заявлении напоминают, что в результате российских обстрелов регулярно страдают, в том числе, украинская спортивная инфраструктура, многие украинские спортсмены из-за войны вынуждены были бежать из своих городов и потеряли возможность тренироваться.

"Нет никаких причин отходить от режима исключения для российских и белорусских атлетов, который МОК задействовал сразу после начала полномасштабной войны более года назад. Мы абсолютно убеждены, что сейчас не время открывать возможность возвращения российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры в любом статусе...

Напоминаем, что у РФ и Беларуси есть инструмент для возвращения своих атлетов в международное спортивное сообщество - это прекращение агрессивной войны, которую Россия начала при сотрудничестве Беларуси, и восстановление уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - отмечает МИД Польши.

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Напомним, ранее Сейм Литвы одобрил резолюцию с призывом не допускать россиян и белорусов к Олимпийским играм.

Еще в феврале 2023 года правительства почти 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали Международный олимпийский комитет отстранить россиян и белорусов от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью "нейтралитета" спортсменов.

Темы: ОлимпиадаРосcияБеларусьПольша
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