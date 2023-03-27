Винищувачі НАТО в країнах Балтії за тиждень шість разів супроводжували літаки РФ

Винищувачі місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії минулого тижня шість разів підіймалися для супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомило в понеділок Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

20 березня винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації та супроводу російського літака Ту-134, що летів із Калінінградської області до Росії.

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Наступного дня літаки НАТО здійснили політ, щоб ідентифікувати два російські борти, які летіли з Калінінграда. Перший літак ідентифікувати не вдалося, а другим виявився винищувач Су-30СМ.

Того ж дня повітряна поліція Альянсу вилетіла на ідентифікацію ще одного російського винищувача Су-30СМ.

22 березня винищувачі НАТО супроводили два російські винищувачі Су-27, що летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області та назад, а 25 березня - літак Іл-76, який летів із материкової частини Росії в Калінінград.

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26 березня винищувачі Альянсу піднялися для ідентифікації та супроводу російського літака Іл-20. Також було виявлено два літаки СУ-27.

Винищувачі НАТО, що базуються в країнах Балтії, регулярно супроводжують російські літаки, які подорожують до Калінінградської області.