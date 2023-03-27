Истребители НАТО в странах Балтии за неделю шесть раз сопровождали самолеты РФ

Истребители миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии на прошлой неделе шесть раз поднимались для сопровождения российских самолетов, которые нарушили правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

20 марта истребители НАТО вылетели для идентификации и сопровождения российского самолета Ту-134, летевшего из Калининградской области в Россию.

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На следующий день самолеты НАТО совершили полет, чтобы идентифицировать два российских борта, которые летели из Калининграда. Первый самолет идентифицировать не удалось, а вторым оказался истребитель Су-30СМ.

В тот же день воздушная полиция Альянса вылетела на идентификацию еще одного российского истребителя Су-30СМ.

22 марта истребители НАТО сопроводили два российских истребителя Су-27, летевших в международном воздушном пространстве из Калининградской области и обратно, а 25 марта - самолет Ил-76, который летел из материковой части России в Калининград.

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26 марта истребители Альянса поднялись для идентификации и сопровождения российского самолета Ил-20. Также были обнаружены два самолета СУ-27.

Истребители НАТО, базирующиеся в странах Балтии, регулярно сопровождают российские самолеты, которые летят в Калининградскую область.