Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Истребители НАТО в странах Балтии за неделю шесть раз сопровождали самолеты РФ

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 13:14

Истребители миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии на прошлой неделе шесть раз поднимались для сопровождения российских самолетов, которые нарушили правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

20 марта истребители НАТО вылетели для идентификации и сопровождения российского самолета Ту-134, летевшего из Калининградской области в Россию.

На следующий день самолеты НАТО совершили полет, чтобы идентифицировать два российских борта, которые летели из Калининграда. Первый самолет идентифицировать не удалось, а вторым оказался истребитель Су-30СМ.

В тот же день воздушная полиция Альянса вылетела на идентификацию еще одного российского истребителя Су-30СМ.

22 марта истребители НАТО сопроводили два российских истребителя Су-27, летевших в международном воздушном пространстве из Калининградской области и обратно, а 25 марта - самолет Ил-76, который летел из материковой части России в Калининград.

26 марта истребители Альянса поднялись для идентификации и сопровождения российского самолета Ил-20. Также были обнаружены два самолета СУ-27.

ВИДЕО ДНЯ

Истребители НАТО, базирующиеся в странах Балтии, регулярно сопровождают российские самолеты, которые летят в Калининградскую область.

Темы: БалтияистребителиНАТОРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Папу Франциска госпитализировали – Ватикан

Зеленский на Саммите демократии: Нужна победа в этом году

УПЦ наказала архимандрита Печерской лавры, который перешел в ПЦУ

Києву призначили нового керівника патрульної поліції

Данилов пообещал, что "выносить за ноги" из Лавры никого не будут

Комплексное восстановление городов начнется пилотными проектами в 5 областях - Кабмин

Все новости...
Балтия
Страны Балтии: Грузия должна придерживаться принципов демократии, если хочет идти в ЕС и НАТО
Страны Балтии и Польша предлагают упростить введение санкций против родственников олигархов РФ
США готовы защищать страны Балтии в случае необходимости – Пентагон
Последние новости
02:52
В Бахмуте воюют 6 тыс. "вагнеровцев" – генерал Милли
02:05
Правительство Польши приняло программу производства боеприпасов на более чем 420 млн евро
01:47
видео"Горе вам, бойтесь". Наместник Лавры Павел набросился с критикой на Зеленского
00:51
Путин может посетить Турцию 27 апреля – Эрдоган
00:13
Сумщина: россияне обстреляли 4 громады
23:59
фотоБританский путешественник Гриллc будет продвигать восстановление Украины как амбассадор United24
23:46
видеоГендиректор МАГАТЭ уехал с ЗАЭС после короткого визита
23:30
Зеленский: Сегодня есть за что поблагодарить бойцов на бахмутском направлении
23:18
Россия должна забрать войска из Украины для достижения мира – президент Венгрии
23:09
Зеленский о киевской лавре: Украина укрепляет духовную независимость
Все новости...