В Україні різко похолодає, потепління прийде в квітні

У вівторок в Україну переміститься циклон, в країні прогнозують дощі, сильний вітер та похолодання. Потепління повернеться в кінці тижня.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно: "28-го березня в Україні – різка зміна погоди. До нас переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор'ям.

У вівторок в Україні очікуються опади.

У західних, північних областях, на значній частині центру можливі сильні опади.

Дощі переходитимуть у мокрий сніг".

Деталі: На заході вдень у вівторок опади послабшають, на сході дощ ймовірніший в другій половині дня та ввечері.

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Вітер з південно-східного поступово переходитиме на північно-західний, 5-12 метрів за секунду. Пориви можуть досягати штормових значень, до 15-22 метрів за секунду.

У багатьох областях України різко похолоднішає, до +1+7 градусів.

У східних областях ще затримається тепла погода, завтра там +10+16 градусів. У центральних областях та на півдні очікується +6+12 градусів.

У Києві 28-го березня також передбачається ускладнення погоди. Опади: дощ з переходом у мокрий сніг, можливі сильні опади.

Вітер північно-західний, пориви до штормових, до 15-20 метрів за секунду.

За словами Діденко, у столиці очікується "аномальний хід" температури повітря.

Найближчої ночі у Києві буде тепло, до +12 градусів, а вдень температура повітря почне знижуватися до +5+3 градусів.

Надалі похолодання охопить всю Україну та посилиться до невеликих морозів.

Синоптик додала, що потепління прийде аж в суботу-неділю, тобто 1-2 квітня.