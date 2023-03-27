В Украине резко похолодает, потепление придет в апреле

Во вторник в Украину переместится циклон, в стране прогнозируют дожди, сильный ветер и похолодание. Потепление вернется в конце недели.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно: "28-го марта в Украине – резкое изменение погоды. К нам переместится активный циклон, который зародился над Средиземноморьем.

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Во вторник в Украине ожидаются осадки.

В западных, северных областях, на значительной части центра возможны сильные осадки.

Дожди будут переходить в мокрый снег".

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Детали: На западе днем во вторник осадки ослабнут, на востоке дождь вероятен во второй половине дня и вечером.

Ветер с юго-восточного постепенно будет переходить на северо-западный, 5-12 метров в секунду. Порывы могут достигать штормовых значений, до 15-22 метров в секунду.

Во многих областях Украины резко похолодает, до +1+7 градусов.

В восточных областях еще задержится теплая погода, завтра там +10+16 градусов. В центральных областях и на юге ожидается +6+12 градусов.

В Киеве 28-го марта также предполагается осложнение погоды. Осадки: дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки.

Ветер северо-западный, порывы до штормовых, до 15-20 метров в секунду.

По словам Диденко, в столице ожидается "аномальный ход" температуры воздуха.

Ближайшей ночью в Киеве будет тепло, до +12 градусов, а днем температура воздуха начнет снижаться до +5+3 градусов.

В дальнейшем похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов.

Синоптик добавила, что потепление придет только в субботу-воскресенье, то есть 1-2 апреля.