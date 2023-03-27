У Єврокомісії прокоментували ядерні плани Путіна щодо Білорусі: Якщо це станеться - наслідки будуть

Євросоюз неодмінно відреагує, якщо Росія реалізує заявлені плани з розміщення ядерної зброї у Білорусі, але наразі очікує коментар білоруської сторони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

Стано запитали про те, якими можуть бути санкції Євросоюзу у відповідь на розміщення Росією тактичної ядерної зброї у Білорусі, та чи планує ЄС застосовувати санкції на випередження.

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"Як сказав високий представник ЄС, якщо це трапиться – будуть наслідки", - відповів речник.

Він зазначив, що питання санкцій – у компетенції країн членів і посадовці Єврокомісії зазвичай не можуть розкривати деталі до того, як їх схвалили країни.

"Ми готові до усіх сценаріїв і ми переглядаємо нашу готовність у міру того, як розгортаються події… Спершу дуже важливо відкинути ці заяви і також почути, що скаже білоруська сторона, режим Лукашенка, який вже є співучасником цієї варварської протиправної агресії. Але фактом є те, що це була би ескалація, це створить загрозу для безпеки Європи і не залишиться без реакції країн-членів", - додав Петер Стано.

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Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін 27 березня заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав ці плани загрозою для європейської безпеки, а у НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною".

США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.

Міністерство закордонних справ України виступило із вимогою негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН та очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції.