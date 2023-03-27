В Еврокомиссии прокомментировали ядерные планы Путина по Беларуси: Если это произойдет - последствия будут

Евросоюз непременно отреагирует, если Россия реализует заявленные планы по размещению ядерного оружия в Беларуси, но пока ожидает комментарий белорусской стороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Стано спросили о том, какими могут быть санкции Евросоюза в ответ на размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, и планирует ли ЕС применять санкции на опережение.

"Как сказал высокий представитель ЕС, если это случится - будут последствия", - ответил спикер.

Он отметил, что вопрос санкций - в компетенции стран-членов и чиновники Еврокомиссии обычно не могут раскрывать детали до того, как их одобрили страны.

"Мы готовы ко всем сценариям и мы пересматриваем нашу готовность по мере того, как разворачиваются события... Сначала очень важно отбросить эти заявления и также услышать, что скажет белорусская сторона, режим Лукашенко, который уже является соучастником этой варварской противоправной агрессии. Но, конечно, это будет эскалацией, это создаст угрозу для безопасности Европы и не останется без реакции стран-членов", - добавил Петер Стано.

Напомним, президент России Владимир Путин 27 марта заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти планы угрозой для европейской безопасности, а в НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной".

США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.

Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН и ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции.