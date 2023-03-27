Колаборантка окупантів з Лимана отримала 5 років тюрми

До п’яти років ув’язнення за роботу на окупантів засуджено псевдопосадовицю соціальної сфери міста Лиман на Донеччині.

Джерело: пресслужба регіонального управління СБУ та прокуратура Донеччини

Деталі: Місцевій мешканці призначено покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 10 років з конфіскацією всього майна.

Прокурор у суді довів, що в серпні 2022 року під час тимчасової окупації міста збройними силами РФ колишня бухгалтерка Управління соціального захисту населення Лиманської міськради добровільно перейшла на бік представників держави-агресора.

Вона обійняла псевдопосаду виконувача обов’язків начальниці "управління праці та соціального захисту населення адміністрації м. Красний Лиман ДНР".

Перебуваючи на фейковій посаді, засуджена зареєструвала управління у "федеральній податковій службі", "республіканському банку та казначействі", а також "фонді соціального страхування" самопроголошеної "ДНР" і надалі активно співпрацювала з окупаційною владою захопленого міста.

Псевдопосадовиця здійснювала прийом місцевих мешканців для оформлення їм так званої соціальної допомоги від РФ та "ДНР", обирала працівників на вакантні "посади" і виплачувала їм зарплату в рублях. Також вона брала безпосередню участь у нарадах "голови адміністрації міста".

ВІДЕО ДНЯ

Після деокупації українськими захисниками Лимана жінку викрили та заарештували.