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Коллаборантка оккупантов из Лимана получила 5 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 марта 2023, 14:01
Коллаборантка оккупантов из Лимана получила 5 лет тюрьмы
иллюстрация СБУ

К пяти годам заключения за работу на оккупантов осуждена псевдослужащая социальной сферы города Лиман Донецкой области.

Источник: пресс-служба регионального управления СБУ и прокуратура Донецкой области

Детали: Местной жительнице назначено наказание в виде 5 лет заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 10 лет с конфискацией всего имущества.

Прокурор в суде доказал, что в августе 2022 года во время временной оккупации города вооруженными силами РФ бывшая бухгалтер Управления социальной защиты населения Лиманского горсовета добровольно перешла на сторону представителей государства-агрессора.

Она заняла псевдодолжность исполняющего обязанности начальника "управления труда и социальной защиты населения администрации г. Красный Лиман ДНР".

Находясь на фейковой должности, осужденная зарегистрировала управление в "федеральной налоговой службе", "республиканском банке и казначействе", а также "фонде социального страхования" самопровозглашенной "ДНР" и в дальнейшем активно сотрудничала с оккупационными властями захваченного города.

Псевдослужащая осуществляла прием местных жителей для оформления им так называемой социальной помощи от РФ и "ДНР", выбирала работников на вакантные "должности" и выплачивала им зарплату в рублях. Также она принимала непосредственное участие в совещаниях "главы администрации города".

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Темы: коллаборационизмДонецкая областьСБУвойна
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