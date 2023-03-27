У Львові затримали ворожу шпигунку, яка збирала дані про ЗСУ

Правоохоронці затримали у Львові ворожу інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про Збройні сили, щоб передати росіянам.

Джерело: пресслужба СБУ, Львівська обласна прокуратура

Дослівно: "Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого СБУ.

Вона була дистанційно залучена до співпраці у жовтні минулого року.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували, що фігурантка збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові.

Для маскування розвідувальної діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України".

Деталі: За даними слідства, підозрювана переїхала до Львова, щоб збирати дані для окупантів.

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Жінка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом вона намагалась передати ці дані до РФ через месенджер.

У затриманої вилучили комп’ютерну техніку та 7 мобільних телефонів. На одному з яких були докази вчинення злочинної діяльності.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ, а суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.