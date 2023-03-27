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У Львові затримали ворожу шпигунку, яка збирала дані про ЗСУ

Альона Мазуренко Понеділок, 27 березня 2023, 14:26
У Львові затримали ворожу шпигунку, яка збирала дані про ЗСУ
фото: СБУ

Правоохоронці затримали у Львові ворожу інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про Збройні сили, щоб передати росіянам.

Джерело: пресслужба СБУ, Львівська обласна прокуратура

Дослівно: "Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого СБУ.

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Вона була дистанційно залучена до співпраці у жовтні минулого року.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували, що фігурантка збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові.

Для маскування розвідувальної діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України".

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Деталі: За даними слідства, підозрювана переїхала до Львова, щоб збирати дані для окупантів. 

Жінка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом вона намагалась передати ці дані до РФ через месенджер.

У затриманої вилучили комп’ютерну техніку та 7 мобільних телефонів. На одному з яких були докази вчинення злочинної діяльності.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ, а суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.

 

Теми: СБУЛьвівшпигунствоРосія
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