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Во Львове задержали вражескую шпионку, которая собирала данные о ВСУ

Алена МазуренкоПонедельник, 27 марта 2023, 14:26
Во Львове задержали вражескую шпионку, которая собирала данные о ВСУ
фото: СБУ

Правоохранители задержали во Львове вражескую информаторку, которая под видом переселенки собирала данные о Вооруженных силах, чтобы передать россиянам.

Источник: пресс-служба СБУ, Львовская областная прокуратура

Дословно: "Злоумышленницей оказалась жительница Николаевщины, которая является родной сестрой еще одного предателя Родины, недавно задержанного СБУ.

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Она была дистанционно привлечена к сотрудничеству в октябре прошлого года.

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали, что фигурантка собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны во Львове.

Для маскировки разведывательной деятельности женщина выдавала себя за переселенку из прифронтовых районов юга Украины".

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Детали: По данным следствия, подозреваемая переехала во Львов, чтобы собирать данные для оккупантов.

Женщина часто посещала территорию вблизи мест дислокации военных формирований и делала отметки на электронных картах. Впоследствии она пыталась передать эти данные в РФ через мессенджер.

У задержанной изъяли компьютерную технику и 7 мобильных телефонов. На одном из которых были доказательства совершения преступной деятельности.

Ей сообщили о подозрении по (ч. 2 ст. 114-2 УК), а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Темы: СБУЛьвовшпионажРосcия
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