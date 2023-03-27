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Залужний нагородив "Хижака", який у близькому бою відбив штурм ворога

Альона Мазуренко Понеділок, 27 березня 2023, 15:39
Залужний нагородив Хижака, який у близькому бою відбив штурм ворога

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив "Золотим Хрестом" старшого солдата 92 окремої механізованої бригади ім.Івана Сірка Руслана Зубарєва та вручив йому нагородну зброю.

Джерело: Залужний у Telegram, військовий Руслан Зубарєв у Telegram

Пряма мова Залужного: "Мав честь нагородити старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою "Золотий Хрест" та вручити йому заслужену нагородну зброю.

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Руслан відбив атаку переважальних сил противника, проявив звитягу та мужність у бою".

Деталі: Боєць має позивний "хижак" (англійською "predator"). 

16 лютого 2023 року військовий брав участь у контактному бою з окупантами на Сватівському напрямку. Весь процес "хижак" зняв на відео та опублікував у своєму Telegram-каналі "PREDATOR".

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За 30 хвилин бою 21-річний боєць встигає знищити ворожу БМП-2 та кількох окупантів. Військовий з окопу стріляє з різних видів зброї (РПГ-7, кулемета, гранатомета та автомата) та закидує противника гранатами. 

"Хижак" розповів, що група окупантів складалася приблизно з 11 осіб і до них могло підійти підкріплення, адже за 70 метрів були позиції ворога.

На допомогу захисникам прийшли українські мінометники. У підсумку українським бійцям вдалося втримати позицію і змусити ворога відступити. 

Під час бою напарник військового отримав контузію. Весь бій побратим подавав "хижаку" боєприпаси. Серед українських бійців втрат не було, серед росіян - щонайменше 4 загиблих. 

Згодом Зубарєв окремо розповів про той бій.

Пряма мова Зубарєва: "День був максимально звичайним. Ми з напарником заступили на пост, відстояли півтори години, залишалося буквально пів години, щоб змінитися і піти відпочивати, але ми почули гул БМП-2, подумавши, що це десь далеко, я особисто, все ж таки, вирішив приготувати протитанкові засоби, через буквально секунд 10 до нас вийшли по рації й спробували попередити, що в наш бік рухається та сама БМП-2.

Ми толком не зрозуміли, що нам сказали по рації, тому що росіяни використовували засоби для глушіння зв'язку, коли нам повторили повідомлення по рації, що до нас рухається техніка, вона вже була за 5 метрів, і почалося те, що ви всі бачили на відео.

Зрештою ми відбили атаку, ті хто зміг вижити втекли. Ну, а всі інші так і лежать.

З напарником все добре, на той момент його контузило, але все ж таки він зміг допомогти мені, він подавав усе, що я казав, слухав і виконував мої накази, за що величезне йому спасибі".

Деталі: За словами Зубарєва, Залужний нагородив його автоматичною гвинтівкою М4. До цього у "хижака" був кастомізований АК-47. 

Захисник розповідав, що хотів придбати собі штурмову гвинтівку, але закон забороняє це робити до 25-річного віку. Зубарєву 21 рік.

Теми: Збройні силиЗалужнийвійна
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