Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный наградил "Хищника", который в близком бою отразил штурм врага

Алена МазуренкоПонедельник, 27 марта 2023, 15:39
Залужный наградил Хищника, который в близком бою отразил штурм врага

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил "Золотым Крестом" старшего солдата 92 отдельной механизированной бригады им.Ивана Сирко Руслана Зубарева и вручил ему наградное оружие.

Источник: Залужный в Telegram, военный Руслан Зубарев в Telegram

Прямая речь Залужного: "Имел честь наградить старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслана Зубарева почетным нагрудным знаком отличия "Золотой Крест" и вручить ему заслуженное наградное оружие.

Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил доблесть и мужество в бою".

Детали: Зубарев имеет позывной "хищник" (на английском "predator").

16 февраля 2023 года военный участвовал в контактном бою с оккупантами на Сватовском направлении. Весь процесс "хищник" снял на видео и опубликовал в своем Telegram-канале "PREDATOR".

За 30 минут боя 21-летний боец успевает уничтожить вражескую БМП-2 и нескольких оккупантов. Военный из окопа стреляет из различных видов оружия (РПГ-7, гранатомёта, пулемёта и автомата) и забрасывает противника гранатами.

ВИДЕО ДНЯ

"Хищник" рассказал, что группа оккупантов состояла из 11 человек и к ним могло подойти подкрепление, ведь в 70 метрах были позиции врага.

На помощь защитникам пришли украинские минометчики и БМП. В итоге украинским бойцам удалось удержать позицию и заставить врага отступить.

Во время боя напарник военного получил контузию. Весь бой побратим подавал "хищнику" боеприпасы. Среди украинских бойцов потерь не было, среди россиян - по меньшей мере 4 погибших.

Позже Зубарев отдельно рассказал о том бое.

Прямая речь Зубарева: "День был максимально обычным. Мы с напарником заступили на пост, отстояли полтора часа, оставалось буквально полчаса, чтобы смениться и пойти отдыхать, но мы услышали гул БМП-2, подумав, что это где-то далеко, я лично, все же, решил приготовить противотанковые средства, через буквально секунд 10 к нам вышли по рации и попытались предупредить, что в нашу сторону движется та самая БМП-2.

Мы толком не поняли, что нам сказали по рации, потому что россияне использовали средства для глушения связи, когда нам повторили сообщение по рации, что к нам движется техника, она уже была в 5 метрах, и началось то, что вы все видели на видео.

В конце концов мы отбили атаку, те, кто смог выжить, убежали. Ну, а все остальные так и лежат.

С напарником все хорошо, на тот момент его контузило, но все же он смог помочь мне, он подавал все, что я говорил, слушал и выполнял мои приказы, за что огромное ему спасибо".

Детали: По словам Зубарева, Залужный наградил его автоматической винтовкой М4. До этого у "хищника" был кастомизированный АК-47. 

Защитник рассказывал, что хотел приобрести себе штурмовую винтовку, но закон запрещает это до 25-летнего возраста. Зубареву 21 год.

Темы: Вооруженные силыЗалужныйвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak

Зеленский ввел санкции против Богуслаева, российских Минфина и Совета Федерации

Наместник Лавры Павел во время обысков СБУ засветил шарф Louis Vuitton за 16 тысяч

фото, видеоМитрополит Павел в зале суда заявил, что "никогда не был на стороне агрессии"

Разведка Британии: Зимнее наступление России на Донбассе провалилось

обновлено от 00:34Во львовской квартире взорвалась граната, погиб человек

Все новости...
Вооруженные силы
Залужный показал, как ВСУ уничтожают россиян на Бахмутском направлении с помощью Paladin
Сырский: Сейчас самая интенсивная фаза боев за Бахмут
Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – сводка
Последние новости
15:41
Эрдоган утвердил решение парламента, что дает "зеленый свет" для вступления Финляндии в НАТО
15:28
Оккупанты убили человека во время обстрела Херсона
15:11
Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak
14:58
Германия не сможет полностью закрыть потребности Бундесвера до 2030 года - министр обороны
14:43
Сенниченко не комментирует обвинения, Кабмин не публикует решение по Укрпочте: итоги недели
14:28
Зеленский ввел санкции против Богуслаева, российских Минфина и Совета Федерации
14:21
В РФ ликвидировали юридическое лицо крупнейшего производителя видеоигр EA
14:04
Прокуратура просит отправить митрополита Павла под круглосуточный домашний арест
13:52
Россияне обстреляли Харьковскую область, убили гражданского
13:36
В ЕС одобрили датский препарат для похудения для подростков от 12 лет
Все новости...