Залужный наградил "Хищника", который в близком бою отразил штурм врага

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил "Золотым Крестом" старшего солдата 92 отдельной механизированной бригады им.Ивана Сирко Руслана Зубарева и вручил ему наградное оружие.

Источник: Залужный в Telegram, военный Руслан Зубарев в Telegram

Прямая речь Залужного: "Имел честь наградить старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслана Зубарева почетным нагрудным знаком отличия "Золотой Крест" и вручить ему заслуженное наградное оружие.

Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил доблесть и мужество в бою".

Детали: Зубарев имеет позывной "хищник" (на английском "predator").

16 февраля 2023 года военный участвовал в контактном бою с оккупантами на Сватовском направлении. Весь процесс "хищник" снял на видео и опубликовал в своем Telegram-канале "PREDATOR".

За 30 минут боя 21-летний боец успевает уничтожить вражескую БМП-2 и нескольких оккупантов. Военный из окопа стреляет из различных видов оружия (РПГ-7, гранатомёта, пулемёта и автомата) и забрасывает противника гранатами.

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"Хищник" рассказал, что группа оккупантов состояла из 11 человек и к ним могло подойти подкрепление, ведь в 70 метрах были позиции врага.

На помощь защитникам пришли украинские минометчики и БМП. В итоге украинским бойцам удалось удержать позицию и заставить врага отступить.

Во время боя напарник военного получил контузию. Весь бой побратим подавал "хищнику" боеприпасы. Среди украинских бойцов потерь не было, среди россиян - по меньшей мере 4 погибших.

Позже Зубарев отдельно рассказал о том бое.

Прямая речь Зубарева: "День был максимально обычным. Мы с напарником заступили на пост, отстояли полтора часа, оставалось буквально полчаса, чтобы смениться и пойти отдыхать, но мы услышали гул БМП-2, подумав, что это где-то далеко, я лично, все же, решил приготовить противотанковые средства, через буквально секунд 10 к нам вышли по рации и попытались предупредить, что в нашу сторону движется та самая БМП-2.

Мы толком не поняли, что нам сказали по рации, потому что россияне использовали средства для глушения связи, когда нам повторили сообщение по рации, что к нам движется техника, она уже была в 5 метрах, и началось то, что вы все видели на видео.

В конце концов мы отбили атаку, те, кто смог выжить, убежали. Ну, а все остальные так и лежат.

С напарником все хорошо, на тот момент его контузило, но все же он смог помочь мне, он подавал все, что я говорил, слушал и выполнял мои приказы, за что огромное ему спасибо".

Детали: По словам Зубарева, Залужный наградил его автоматической винтовкой М4. До этого у "хищника" был кастомизированный АК-47.

Защитник рассказывал, что хотел приобрести себе штурмовую винтовку, но закон запрещает это до 25-летнего возраста. Зубареву 21 год.