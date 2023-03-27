Зеленський поїхав на передову в Запорізькій області і отримав коїн від військових

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей...

Бажаю всім нам перемоги. Живіть і боріться. З такими, як ви, ми обов'язково переможемо".

Деталі: Повідомляється, що президента поінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.

Зеленський також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали з рук президента ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

Натомість військові подарували главі держави коїн, що є символом військового братерства.

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Довідково: Як уточнювала "АрміяInform", у військовому братерстві багатьох країн світу існує неформальний значок (монета). Його називають по-різному, наприклад: монета чи медальйон, монета претендента, медальйон-виклик, монета залучення, виклична монета. Проте частіше військові вживають слово мовою оригіналу – сoin – коїн.

Розмір монети має бути меншим долоні, при рукостисканні промовляють щирі слова. Зазвичай виготовляють монету з різного металу: від простого до дорожчого. Найчастіше форма виробу кругла, проте трапляються і трикутні знаки, форми шеврона, овалу і ромба.

В Україні ця традиція впроваджена з реформою сержантського корпусу в ЗСУ.