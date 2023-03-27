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Зеленский поехал на передовую в Запорожской области и получил коин от военных

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 марта 2023, 16:18
Зеленский поехал на передовую в Запорожской области и получил коин от военных
фото Офиса президента

Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей...

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Желаю всем нам победы. Живите и боритесь. С такими, как вы, мы обязательно победим".

 

Детали: Сообщается, что президента проинформировали об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой.

 

Зеленский также вручил военнослужащим государственные награды. Защитники Украины получили из рук президента ордена Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" III степени.

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Взамен военные подарили главе государства коин, что является символом военного братства.

 

Справка: Как уточняла "АрмияInform", в военном братстве многих стран мира существует неформальный значок (монета). Его называют по-разному, например: монета или медальон, монета претендента, медальон-вызов, монета привлечения, вызывная монета. Однако чаще военные употребляют слово на языке оригинала - соіп - коин.

Размер монеты должен быть меньше ладони, при рукопожатии произносят искренние слова. Обычно изготавливают монету из разного металла: от простого до более дорогого. Чаще всего форма изделия круглая, однако встречаются и треугольные знаки, формы шеврона, овала и ромба.

В Украине эта традиция внедрена с реформой сержантского корпуса в ВСУ.

Темы: Зеленскийвойна
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