Німеччина про ядерні плани Путіна щодо Білорусі: чергова спроба залякування

Уряд Німеччини розцінив заяву глави Кремля Владіміра Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі як "чергову спробу ядерного залякування".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Ядерна риторика господаря Кремля є безвідповідальною, заявила речниця федерального міністерства закордонних справ на пресконференції.

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"Звичайно, ми не дозволимо цьому відвернути нас від нашого курсу на підтримку України в її самообороні", – наголосила вона.

Речник федерального міністерства оборони додав, що заява Путіна не змінила оцінку ситуації щодо ядерної загрози.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав ці плани загрозою для європейської безпеки, а у НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною".

США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.

Детальніше про наміри РФ щодо ядерної зброї у Білорусі дивіться у відеоблозі ЄвроПравди.