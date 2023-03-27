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Германия о ядерных планах Путина в Беларуси: очередная попытка запугивания

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 17:11

Правительство Германии расценило заявление главы Кремля Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси как "очередную попытку ядерного запугивания".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Ядерная риторика хозяина Кремля является безответственной, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел на пресс-конференции.

"Конечно, мы не позволим этому отвлечь нас от нашего курса на поддержку Украины в ее самообороне", - подчеркнула она.

Представитель федерального министерства обороны добавил, что заявление Путина не изменило оценку ситуации относительно ядерной угрозы.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти планы угрозой для европейской безопасности, а в НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной".

ВИДЕО ДНЯ

США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.

Подробнее о намерениях РФ по ядерному оружию в Беларуси смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.

Темы: ГерманияПутинБеларусьядерное оружие
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