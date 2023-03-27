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Російський Радбез вирішив, що не буде рятувати США від "розпаду"

"Українська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 17:47
Російський Радбез вирішив, що не буде рятувати США від розпаду
Фото: РИА Новости

Російська Рада безпеки вирішила, що зараз недоцільно рятувати Сполучені штати Америки від розпаду.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева в інтерв'ю "Российской газете"

Пряма мова Патрушева: "Росія - історичний захисник суверенітету і державності будь-яких народів, які зверталися до неї по допомогу. Вона щонайменше двічі рятувала самі США - під час Війни за незалежність і Громадянської війни".

Деталі: Патрушев вважає, що російська культура "заснована на духовності, співчутті та милосерді", однак, на його думку, "цього разу допомагати Штатам зберегти свою цілісність недоцільно".

За його словами, антагонізм між республіканцями та демократами посилюється, також зростають протиріччя між фінансовими структурами й транснаціональними корпораціями. Водночас, на його думку, "прості громадяни і пальцем не поворухнуть заради збереження цілісності Америки".

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Теми: СШАРосіявійна
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