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Российский Совбез решил, что не будет спасать США от "распада"

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 17:47
Российский Совбез решил, что не будет спасать США от распада
Фото: РИА Новости

Российский Совет Безопасности решил, что сейчас нецелесообразно спасать Соединенные штаты Америки от распада.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в интервью "Российской газете"

Прямая речь Патрушева: "Россия – исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она по меньшей мере дважды спасала сами США - во время Войны за независимость и Гражданской войны".

Детали: Патрушев считает, что российская культура "основана на духовности, сострадании и милосердии", однако, по его мнению, "на этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно".

По его словам, антагонизм между республиканцами и демократами усиливается, также растут противоречия между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями. В то же время, по его мнению, "простые граждане и пальцем не пошевелят ради сохранения целостности Америки".

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Темы: СШАРосcиявойна
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