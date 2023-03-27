Пункти Незламності на Київщині змінюють графік роботи

Пункти Незламності в Київській області переходять з режиму цілодобового функціонування в режим готовності до термінового відновлення роботи.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Деталі: Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що у випадку екстрених відключень електроенергії, порушення роботи критичної інфраструктури або іншої надзвичайної ситуації пункти Незламності мають відновити роботу протягом 1-2 годин.

Пункти Незламності, що створені в адміністративних будівлях, зокрема у приміщеннях районних військових адміністрацій, сільських, селищних, міських рад, старостатах та ЦНАПах, продовжать працювати в робочі години. Там люди, у разі потреби, можуть отримати доступ до мережі Інтернет та підзарядити мобільні пристрої.

У кожній територіальній громаді має функціонувати щонайменше 1 такий центр підтримки незалежно від кількості відвідувачів. У великих громадах кількість пунктів може бути збільшена.

Довідково: Через масовані ворожі атаки на критичну інфраструктуру протягом осені-зими в Київській області були облаштовані 433 пункти Незламності. Із них 60 локацій розгорнула Державна служба з надзвичайних ситуацій України, 85 пунктів створив відповідальний бізнес.

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У них, попри відключення електроенергії, люди могли погрітися, підзарядити гаджети, скористатися мобільним зв’язком та інтернетом.