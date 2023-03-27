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Пункты Незламности в Киевской области меняют график работы

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 марта 2023, 17:59
Пункты Незламности в Киевской области меняют график работы
пинкт Незламности. иллюстративное фото с сайта ukrainska-gromada.gov.ua

Пункты Незламности в Киевской области переходят из режима круглосуточного функционирования в режим готовности к срочному возобновлению работы.

Источник: Киевская областная военная администрация

Детали: Решение было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что в случае экстренных отключений электроэнергии, нарушения работы критической инфраструктуры или другой чрезвычайной ситуации пункты Незламности должны возобновить работу в течение 1-2 часов.

Пункты Незламности, созданные в административных зданиях, в частности в помещениях районных военных администраций, сельских, поселковых, городских советов, старостатах и ЦНАПах, продолжат работать в рабочие часы. Там люди, в случае необходимости, могут получить доступ к сети Интернет и подзарядить мобильные устройства.

В каждой территориальной общине должен функционировать как минимум 1 такой центр поддержки независимо от количества посетителей. В крупных общинах количество пунктов может быть увеличено.

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Справка: Из-за массированных вражеских атак на критическую инфраструктуру в течение осени-зимы в Киевской области были обустроены 433 пункта Незламости. Из них 60 локаций развернула Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, 85 пунктов создал ответственный бизнес.

В них, несмотря на отключение электроэнергии, люди могли погреться, подзарядить гаджеты, воспользоваться мобильной связью и интернетом.

Темы: пункты несокрушимостиКиевская область
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