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ЗМІ: у справі про вибух у Врбетіце, який влаштувала РФ, може з'явитись новий підозрюваний

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 18:08

Чеська прокуратура готується висунути обвинувачення ще одній людині у зв’язку з вибухом на складі з боєприпасами у місті Врбетіце у 2014 році – колишньому радянському військовому Миколі Шапошникову, який у 1990-ті роки отримав чеське громадянство.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише видання Lidové noviny.

Шапошников, який нині живе в Греції, працював консультантом компанії Imex Group – саме вона володіла складом, де в результаті вибуху загинули двоє людей і було завдано значних матеріальних збитків.

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Як стверджують джерела Lidové noviny, незадовго до вибуху Шапошников передавав інформацію про боєприпаси, що зберігалися у Врбетіце, російському генерал-майору Андрею Авер'янову – начальнику агентів російської військової розвідки ГРУ Анатолія Чепіги та Александра Мішкіна.

Нагадаємо, що, за даними чеського слідства, саме Чепіга й Мішкін були безпосередніми виконавцями диверсії у Врбетіце, куди прибули під вигаданими іменами під виглядом "інспекторів зброї з Таджикистану" 11 жовтня.

Своєю чергою Шапошников зустрівся з Авер’яновим у Португалії за чотири дні до цього. Як пише Lidové noviny, дочка Шапошникова підтверджувала факт зустрічі. Та сам Шапошников заявляв, що не знав про справжню ідентичність Чепіги й Мішкіна, та чеське слідство вважає, що він приховав правду.

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Нагадаємо, вибухи у військовому комплексі в чеському Врбетіце відбулися 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, що спричинило за собою знищення складів №16 і №12. Загинули двоє людей.

Чеська влада заявила про підозру на адресу агентів російської військової розвідки в середині квітня 2021 року. Імовірно, метою вибухів були боєприпаси, що призначалися для постачання за кордон, можливо, в Україну.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Як зазначають Lidové noviny, Чепізі та Мішкіну в Чехії, як і раніше, формально не висунуто обвинувачення, оскільки у слідства, за наявними даними, немає підтвердження aтого, що вони були у Врбетіцах.

Теми: РосіяЧехія
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