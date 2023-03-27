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СМИ: в деле о взрыве во Врбетице, который устроила РФ, может появиться новый подозреваемый

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 18:08

Чешская прокуратура готовится предъявить обвинение еще одному человеку в связи со взрывом на складе с боеприпасами в городе Врбетице в 2014 году - бывшему советскому военному Николаю Шапошникову, который в 1990-е годы получил чешское гражданство.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет издание Lidové noviny.

Шапошников, который сейчас живет в Греции, работал консультантом компании Imex Group - именно она владела складом, где в результате взрыва погибли два человека и был нанесен значительный материальный ущерб.

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Как утверждают источники Lidové noviny, незадолго до взрыва Шапошников передавал информацию о боеприпасах, хранившихся во Врбетице, российскому генерал-майору Андрею Аверьянову - начальнику агентов российской военной разведки ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

Напомним, что, по данным чешского следствия, именно Чепига и Мишкин были непосредственными исполнителями диверсии во Врбетице, куда прибыли под вымышленными именами под видом "инспекторов оружия из Таджикистана" 11 октября.

В свою очередь Шапошников встретился с Аверьяновым в Португалии за четыре дня до этого. Как пишет Lidové noviny, дочь Шапошникова подтверждала факт встречи. Но сам Шапошников заявлял, что не знал о настоящей идентичности Чепиги и Мишкина, и чешское следствие считает, что он скрыл правду.

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Напомним, взрывы в военном комплексе в чешском Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года, что повлекло за собой уничтожение складов №16 и №12. Погибли два человека.

Чешские власти заявили о подозрении в адрес агентов российской военной разведки в середине апреля 2021 года. Предположительно, целью взрывов были боеприпасы, предназначавшиеся для поставки за границу, возможно, в Украину.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства. Несколько стран ЕС присоединились к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Как отмечают Lidové noviny, Чепиге и Мишкину в Чехии по-прежнему формально не предъявлено обвинение, поскольку у следствия, по имеющимся данным, нет подтверждения того, что они были во Врбетицах.

Темы: РосcияЧехия
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